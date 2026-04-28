Quindici, esclusione della lista di Rubinaccio: presentato il ricorso al Tar A rappresentare l'ex sindaco l'avvocato Vincenzo Maria Marenghi

di Paola Iandolo

E' stato depositato il ricorso elettorale davanti ai giudici del Tar di Salerno per l'esclusione della lista di Eduardo Rubinaccio. Impugnata la delibera della Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro che non ha ammesso alle elezioni del sindaco e dei consiglieri comunali del Comune di Quindici del prossimo 24 e 25 maggio 2026 la lista “Quindici nel Cuore” guidata dall’ex sindaco Eduardo Rubinaccio. A presentarla l’avvocato Vincenzo Maria Marenghi, per conto dell’ ex primo cittadino di Quindici.

Le motivazioni

La Sottocommissione Elettorale ha ricusato la lista di Rubinaccio alla luce del comma 11 dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali e della successiva modifica disposta dall’articolo 28 comma 1 bis del 113/2018, che recita testualmente: “gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”.

Attesa la sospensiva

Per cui non sono ancora stati raggiunti i due turni consecutivi dopo lo scioglimento e quindi l’ex sindaco, che era stato raggiunto da un decreto di incandidabilità non è stato ammesso dalla Sec di Lauro. Ora si attende che venga discussa e disposta o meno la sospensiva del provvedimento da parte del Tar. I tempi saranno brevi.