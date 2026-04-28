Voto, Nargi: buona campagna elettorale a tutti, che vinca il sindaco migliore Comunali 2026, il commento della candidata sindaco

"A pochi giorni dall'inizio ufficiale della campagna elettorale, voglio fermarmi un momento . Voglio augurare buona campagna a tutti i candidati sindaci e a tutti i candidati al Consiglio Comunale, di ogni lista e di ogni schieramento". Così Laura Nargi in un post sui social

Avellino sarà al centro

Avellino, in queste settimane, sarà al centro. E lo sarà attraverso le nostre voci, le nostre proposte, i nostri confronti. Faremo bene tutti se ricorderemo che dietro ogni voto non c'è una vittoria personale: c'è una città che aspetta risposte.

La città vuole risposte

C'è chi vuole tornare ad amare questa città. Chi vuole restare. Chi spera che i propri figli abbiano un futuro qui. Il mio impegno è quello di sempre: rispetto per ogni avversario, attenzione ai temi, presenza nei quartieri. E un metodo nuovo, che si chiama Avellino in Comune. Costruito con i cittadini aperto al contributo di chiunque vorrà portare un'idea concreta per questa città. Buona campagna a tutti.E che vinca Avellino".

