Piantedosi: "In Irpinia tempi maturi per proposta politica forte" Lo ha affermato il ministro dell'Interno da Montefredane

"I tempi sono maturi perché in Irpinia ci sia una proposta politica autenticamente di centrodestra, forte e vincente.

E proprio giornate come questa rappresentano un momento di grande importanza per confrontarci e lavorare insieme, coltivando prima di tutto le idee. Facciamolo, per amore della nostra terra".

Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo a Montefredane alla manifestazione "Dal Governo Meloni alle Politiche 2027. Ripartiamo dalle aree interne del Mezzogiorno", promossa dall'ex parlamentare Francesco Pionati.

Nel suo intervento, il titolare del Viminale ha sottolineato la necessità di rilanciare un progetto politico radicato nei territori e capace di interpretare le esigenze delle comunità locali, indicando nelle aree interne e nel confronto tra amministratori, istituzioni e rappresentanti del Governo il punto di partenza per costruire una proposta competitiva in vista delle prossime sfide elettorali.