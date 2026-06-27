Serino, realizza una pista di accesso nel castagneto: denunciato 65enne

Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, una persona resasi responsabile di abusivismo edilizio in area vincolata, distruzione di bellezze naturali e deturpamento di habitat all’interno di un sito protetto.
Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 65enne del posto aveva realizzato, una pista di accesso nel proprio castagneto, in assenza di qualsiasi autorizzazione.
L’area di circa 5.000 metri quadrati, ricadente nel Parco regionale dei Monti Picentini in zona di interesse comunitario (S.I.C), venina posta sotto sequestro unitamente ai mezzi meccanici utilizzati per la realizzazione dell’opera.
I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente.