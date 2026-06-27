Solofra, giro di usura gestito dal Nuovo Clan Partenio: no agli abbreviati Il giudice per l'udienza preliminare di Salerno ha rigettato le richieste dei riti alternativi

di Paola Iandolo

Giro di usura gestito dai componenti del Nuovo Clan Partenio nei confronti di due imprenditori di Solofra: ammessa SOS Impresa alla costituzione di parte civile rappresentata dall’avvocato Francesco Saverio Pugliese. Rigettate dal giudice Giovanni Rossi le richieste di rito abbreviato. Solo per un capo d'imputazione e per uno dei13 imputati è stato ammesso al rito abbreviato condizionato. Il processo subito dopo è stato rinviato al 24 settembre. I 13 sono accusati, a vario titolo, di usura ed estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di due imprenditori operanti in provincia di Avellino. L'indagine, condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Salerno e coordinata dalla DDA, ha svelato un sistema di pressioni criminali perpetrato da soggetti riconducibili ai clan D’Alessandro e Nuovo Clan Partenio.

Il ruolo di SOS Impresa sul territorio

L'ammissione del sodalizio antiracket rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di affermazione della legalità nelle province di Avellino e Salerno. SOS Impresa svolge da anni un ruolo cruciale e attivo sul territorio campano, offrendo sostegno concreto, assistenza legale e accompagnamento alle vittime dei reati di usura ed estorsione. L'associazione si pone come un vero e proprio scudo per i commercianti e gli imprenditori che decidono di opporsi al racket, rompendo l'isolamento e la paura che spesso circondano le dinamiche intimidatorie di matrice camorristica.

La dichiarazione del presidente Domenico Capossela

"La nostra ammissione come parte civile in questo importante procedimento non è solo un atto formale, ma la riaffermazione di una funzione sociale e civile imprescindibile. SOS Impresa rappresenta un presidio di legalità fondamentale nel contrasto ai reati di usura e di estorsione perpetrati dai sodalizi criminali, che tentano di soffocare l'economia sana del nostro territorio. Il nostro compito è quello di stare al fianco di chi lavora, offrendo un percorso di assistenza a chi denuncia o è vittima di tali odiosi reati. Continueremo a vigilare e a fare la nostra parte a fianco delle vittime ed in stretta collaborazione con le autorità costituite, contribuendo a restituire dignità e alle nostre comunità e alle imprese operanti nel nostro territorio".





