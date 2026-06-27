Comune, Antonio Bellizzi designato capogruppo di Avellino Città Pubblica La nomina

Antonio Bellizzi è stato designato alla guida del gruppo consiliare di Avellino Città Pubblica. La scelta è avvenuta con il voto unanime dei consiglieri – oltre a Bellizzi, Francesco Iandolo e Amalio Santoro – in una riunione nel corso della quale è stata ribadita la volontà di sostenere con forza il lavoro del sindaco Nello Pizza e della sua giunta attraverso proposte, idee e progetti che determinino un’autentica svolta nell’amministrazione della città di Avellino. Avellino Città Pubblica è animata dalle esperienze politiche, culturali e sociali di Alleanza Verdi Sinistra, Avellino Prende Parte, “Controvento”, “Per le Persone e la Comunità” e SiPuò.