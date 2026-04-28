Interruzione dell'energia elettrica ad Ariano: ecco dove e quando

Interruzione dell'energia elettrica ad Ariano Irpino, nella giornata di domani, mercoledì 29 aprile dalle ore 14.00 alle 20.00.
Le vie interessate:
Rampa Covotti, via Covotti, viale Tigli, piazza Dante, Loreto e Villa Caracciolo.
Motivo dello stop, una serie di lavori che interessano gli impianti come già avvenuto in altre zone della città.
L'interruzione di energia elettrica, interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.
Raccomandazioni importanti da parte di Enel
Durante i lavori, l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.
Informazioni utili
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, potete consultare e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803500.