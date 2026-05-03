Travolto da un treno sulla Caserta-Foggia, circolazione sospesa Uomo muore sui binari tra Montecalvario e Ariano: ipotesi suicidio

Un impatto violento, poi lo stop improvviso della linea. Un uomo è morto nel pomeriggio dopo essere stato travolto da un treno in galleria lungo la tratta Caserta-Foggia, tra Montecalvario e Ariano zona 90 bis località Santo Spirito.

L’impatto sui binari

L’investimento è avvenuto intorno alle 15.40. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, la vittima si sarebbe trovata sui binari al momento del passaggio del convoglio. L’urto non gli ha lasciato scampo. Le autorità competenti, tra cui la Polizia Ferroviaria di Caserta, hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del gesto volontario, ma al momento non vengono escluse altre piste. Sul posto Saut di Ariano, vigili del fuoco, carabinieri, polizia e un un elicottero del 118 giunto da Salerno.

Linea bloccata e disagi

Subito dopo l’investimento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa sull’intera tratta interessata. Una decisione necessaria per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area. I disagi non si sono fatti attendere. Ritardi, cancellazioni e convogli fermi lungo la linea hanno coinvolto numerosi passeggeri. Le Ferrovie dello Stato hanno attivato procedure di assistenza, potenziando i servizi a bordo dei treni bloccati e nelle stazioni.

Accertamenti in corso

Il lavoro degli investigatori prosegue per dare un nome alla vittima, di circa 40 anni e ricostruire con precisione quanto accaduto. Ogni elemento, dalle testimonianze ai rilievi sul posto, sarà determinante per chiarire se si sia trattato di un suicidio o di un tragico incidente. Resta, ancora una volta, l’immagine di una linea ferroviaria interrotta e di una morte che lascia dietro di sé più domande che risposte.