Ricciardi: "Voto in Provincia il 6 giugno? Saranno state scadenze da rispettare" Il deputato del Partito Democratico: "Buonopane ancora il nome per il PD? Questo lo decide il PD"

Al percorso verso le amministrative nel capoluogo, ad Avellino, si lega anche quello relativo all'elezione del presidente della Provincia, convocata da Rizieri Buonopane per il 6 giugno, quindi, senza la partecipazione di Avellino e Ariano. L'onorevole del Partito Democratico, Toni Ricciardi, presente all'inaugurazione del comitato elettorale di Sara Iannaccone al Circolo "Aldo Moro" PD di Bellizzi con il candidato sindaco per il campo largo, Nello Pizza, lascia spazio al dialogo interno al partito: "Non mi occupo di questioni burocratiche. Evidentemente ci saranno state delle scadenze burocratiche che andavano rispettate. Buonopane ancora il nome per il PD? Questo lo decide il PD", ha affermato Ricciardi.

Pizza: "Se Buonopane ha deciso così avrà avuto le sue motivazioni"

Pizza guarda unicamente al cammino verso le elezioni comunali: "Mi occupo del Comune perché sono il candidato del Comune. - ha affermato - Ovviamente per la Provincia dovranno decidere i partiti. Sono stato segretario di partito e non gradirei interferenze da un candidato sindaco alle vicende di partito. Lascio la parola ai segretari di partito. Quella della Provincia è una vicenda politica. Io mi occupo di questa vicenda, quella amministrativa al Comune di Avellino e vorrei dedicarmi solo a questo. Avellino fuori dalle elezioni del presidente della Provincia? Ci sono delle scadenze e anche dei termini che andavano rispettati. Non ho seguito la vicenda. Sapevo anche di un contenzioso, c'era una decisione in itinere del Tribunale Amministrativo. Se il presidente ha deciso così, avrà avuto le sue motivazioni, ma sinceramente non ho proprio seguito la vicenda".