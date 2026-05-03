Altavilla, omicidio Franco Sessa a Ibiza: in carcere un suo amico Di recente i due avevano anche viaggiato insieme così come testimoniano alcuni scatti sui social

di Paola Iandolo

A.D. - l'uomo originario di Avellino, ma cresciuto a Palma Campania - resta in carcere senza possibilità di cauzione. E' accusato dell'omicidio di Francesco Sessa, il 35enne di Pagani accoltellato mercoledì scorso a Ibiza, dove lavorava in una pizzeria.

Al termine di un'udienza durata oltre sei ore, la giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per A.D. Da tempo residente sull’isola, l’indagato lavorava presso un’agenzia di noleggio di veicoli nella zona portuale. A quanto si apprende, vittima e sospettato si conoscevano. Nelle scorse settimane, avrebbero viaggiato assieme, in gruppo con altri amici.

Prima il rilascio, poi l'arresto e la convalida

L’arresto è stato confermato nelle scorse ore: decisive, secondo gli investigatori, sarebbero state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Tra le piste seguite figura anche quella di un possibile debito come causa del delitto. Assistito dall’avvocata Cristina Molina, A.D. ha respinto ogni accusa, dichiarandosi estraneo ai fatti. La difesa evidenzia anche la testimonianza di una persona che avrebbe visto la vittima discutere con altri individui, non riconducibili all’indagato.

Il legame tra i due

Resta però accertato il legame tra i due uomini, che si frequentavano e condividevano momenti di svago, come dimostrano diverse immagini pubblicate sui social, tra cui un recente viaggio a Madrid per un evento. Secondo gli inquirenti, un litigio tra i due, forse iniziato nei giorni precedenti, potrebbe essere degenerato fino all’esito fatale. Non viene esclusa nemmeno l’ipotesi che al momento dei fatti vi fosse uno stato di alterazione legato ad alcol o sostanze, in un contesto di feste prolungate.

Il rientro della salma

L'autopsia sul corpo di Francesco Sessa è già stata svolta. Il consolato generale d’Italia presso Barcellona ha suoi funzionari a Ibiza che stanno fornendo assistenza alla famiglia della vittima. Per volontà dei genitori, il corpo non sarà cremato. Per il trasporto in Italia, pertanto, si rende necessaria l'imbalsamazione. Il rientro della salma dovrebbe avvenire entro una decina di giorni.