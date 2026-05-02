La Scandone batte Messina e si prende Gara 1 degli ottavi promozione (79-66) Kmetic guida la squadra biancoverde alla vittoria con 28 punti

La Scandone Avellino batte la Basket School Messina con il risultato di 79-66 e si prende Gara 1 degli ottavi di finale promozione per la Serie B Nazionale. Comincia nel migliore dei modi il cammino dei lupi nella post-season con Kmetic autore di 28 punti e con Duranti protagonista a suon di triple in avvio di gara. Decisivi sotto canestro Ragusa e Donda, fondamentali nella gestione e nel controllo dei rimbalzi. Agli ospiti non bastano i 26 punti di Marinelli. Mercoledì (ore 20.30) sarà Gara 2 al PalaTracuzzi di Messina nella serie al meglio delle tre gare. La Basket School deve vincere per portare tutto all'eventuale "bella" al PalaDelMauro. La Scandone proverà a chiudere subito per accedere ai quarti di finale promozione.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Ottavi di finale - Gara 1

Scandone Avellino - Basket School Messina 79-66

Parziali: 23-10, 20-14, 11-20, 24-22

Scandone: Scanzi 5, Cioppa 3, Cantone, Ragusa 6, Kmetic 28, Duranti 14, Stefanini 4, Gay 2, Donda 9, Vitale 8, Galli. All. Dell'Imperio

Messina: Lo Iacono, Marinelli 26, Vinciguerra 5, Iannicelli 3, Chakir 14, Beltadze 4, Warden 9, Contaldo, Busco 3, Sakovic 2. All. Sidoti