Ariano: "Ho un garage, pago regolarmente ma è un impresa entrare e uscire"

"Ho un garage, pago regolarmente per l'accesso autorizzato ma puntualmente non riesco ad effettuare la monovra per entrare all'interno e in molti casi trovo auto parcheggiate davanti alla serranda che mi impediscono di entrare o uscire".
E' l'indignazione di un abitante di corso Umberto I, per intenderci siamo nella centralissima via Guardia, sotto la palazzina che ospita alcuni giovani che operano a Biogem.
"E' una problematica che dura da tempo ed è stata continuamente segnalata a chi di competenza. Mi chiedo, ma è possibile che ogni volta devo contattare la polizia municipale per entrare e uscire nel mio garage?
Solo pochi giorni fa avevamo segnalato in un altro articolo (eccolo), la difficoltà di immissione in via Guardia per chi proviene dalla zona Calvario a causa delle vetture parcheggiate di taglio davanti all'ingresso dell'isola pedonale. Un problema che pare si sia parzialmente risolto grazie al buon senso degli automobilisti.