Ariano: che fatica ogni volta svoltare verso via Guardia Ecco cosa accade a chi proviene da via Calvario

E' un "Calvario" come il nome che porta la strada, svoltare ogni giorno verso via Guardia da via Tribunali, ingresso chiesa di Sant'Agostino ad Ariano Irpino.

Sotto accusa le auto parcheggiate di taglio che impediscono di effettuare la manovra, complice anche la solita vettura in sosta davanti all'ex ingresso bar Irpinia.

Accade di giorno ma soprattutto nelle ore serali. E non è un'immagine decorosa. Sembra essere invece migliorata nell'ultimo week end la situazione lungo via D'Afflitto a piazzetta Sant'Andrea e all'altezza di via Lapronia. Ma il comune fa sapere che la situazione sosta selvaggia verrà risolta definitivamente solo al termine dei lavori in centro, con l'installazione di arredi urbani e soprattutto di una adeguata segnaletica. Staremo a vedere.

Ma intanto in via tribunali, basterebbe davvero un minimo di senso civico da parte di tutti per risolvere il problema.