Ariano:"Piazzetta Sant'Andrea inguardabile, non possiamo neppure uscire di casa" L'area è diventata ormai un parcheggio per auto e nessuno interviene

La foto ci è stata inviata da chi risiede nella piazzetta Sant'Andrea, diventata oggi parcheggio per le auto a tutte le ore, di sera in particolare lungo via D'Afflitto ad Ariano Irpino.

E chi ci scrive tiene a precisare: "Non è tanto per noi impossibilitati ad uscire di casa per necessità, ma per la comunità soprattutto.

Non vi è ormai più la possibilità di sedersi ad una panchina o scambiare quattro chiacchiere in questo spazio che dovrebbe restare libero, accessibile, anche e soprattutto in caso di emergenza.

Lo abbiamo chiesto all'amministrazione comunale, alla polizia municipale ma senza ottenere risposte. Diteci voi se questa è un'immagine decorosa della città. Rispetto anche per chi svolge un'attività commerciale ma non è questo il luogo presso il quale lasciare le proprie auto per lunghe ore.

Le foto inviate a Ottopagine, sono state indirizzate anche all'amministrazione comunale con la speranza che si possa risolvere al più presto questa situazione davvero vergognosa". Stesso scenario anche in altre aree di via D'Afflitto senza alcun rispetto.