Pizzaiolo ucciso a Ibiza, arresto convalidato per il 45enne accusato di omicidio

E' stato convalidato l'arresto del 45enne di Avellino accusato di aver ucciso il pizzaiolo Francesco Sessa, originario di Pagani da dieci anni residente a Ibiza.
Il capo della sezione istruttoria del tribunale di primo grado dell’isola ha disposto oggi la custodia cautelare in carcere senza possibilità di cauzione per l’uomo, fermato dalla Guardia Civil circa quattro ore dopo il delitto, avvenuto intorno alle 17 di mercoledì scorso.
A carico dell’indagato pesano le testimonianze di alcuni residenti nella zona di Platja d’en Bossa, oltre alle immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. Sulla vittima, incensurata e mai coinvolta in vicende giudiziarie sull’isola, è stata eseguita l’autopsia nella giornata di venerdì.
La salma sarà trasferita in Italia al termine delle procedure previste dalla normativa spagnola. Il consolato italiano si è attivato per accelerare i tempi, accogliendo la richiesta della madre di Francesco Sessa, giunta a Ibiza insieme ad altri familiari.