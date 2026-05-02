Voto ad Ariano, Carmine Grasso: "Sarò l'allenatore di una squadra di giovani" "Da noi di sicuro, non c'è nessun candidato calato dall'alto"

Il candidato alla carica di sindaco nel campo largo, Carmine Grasso incontra la città all'interno della villa comunale. L'appuntamento è fissato per domani, domenica 3 maggio alle 18.30 al Greener Bar.

Ci saranno i componenti delle quattro liste che lo sostengono in questa competizione elettorale. Al suo fianco Noi di Centro di Mastella, il Psi ed il M5S.

Confermata invece l'assenza del logo del partito democratico, dopo le note divisioni interne che hanno portato ad una frammentazione del centro sinistra.

"Il nostro obiettivo resta quello di battere il centro destra, la mia sarà un'amministrazione fatta di giovani e sarà l'allenatore. E' su questo che puntiamo nella nostra campagna elettorale. Sono loro la nostra forza. Le sigle del campo largo sono al mio fianco e ne sono orgoglioso. Da noi di sicuro, non c'è nessun candidato calato dall'alto".