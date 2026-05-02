L'Avellino Basket e i playoff, Di Carlo: "Abbiamo una grande occasione" Domani (ore 18) la sfida contro la Ferraroni Juvi Cremona: la vincente affronterà la Fortitudo

Domani (ore 18) l'Unicusano Avellino Basket ospiterà la Ferraroni Juvi Cremona nel secondo turno del play-in di Serie A2. Sarà gara secca: la vincente accederà ai playoff e affronterà la Flats Service Fortitudo Bologna nei quarti di finale promozione al meglio delle 5 gare.

"Il pubblico ha dimostrato maturità e c’è unità di intenti"

La squadra irpina punterà su Blake Francis, autore di 26 punti nell'esordio con la Liofilchem Roseto nell'epilogo della stagione regolare. Si conferma, invece, il dubbio Alessandro Grande. "Non sappiamo ancora se ci sarà": ha affermato coach Gennaro Di Carlo nella conferenza stampa pre-gara. L'Avellino Basket andrà a caccia del posto playoff anche con i suoi tifosi: "Ci daranno sicuramente una mano per centrare l’obiettivo. - ha aggiunto il coach biancoverde - Il pubblico ha dimostrato maturità e c’è unità di intenti".