Terrorismo e ordine democratico: convegno di grosso spessore ad Ariano "L'insegnamento della storia e gli scenari futuri"

"Terrorismo e ordine democratico: l'insegnamento della storia e gli scenari futuri". E' il tema del convegno promosso dalla questura di Avellino in collaborazione con l'Anps, associazione nazionale polizia di stato sezione "Ciriaco di Roma" in programma il prossimo 8 maggio ad Ariano Irpino, nell'auditorium Lina Wermuller in occasione della giorno della memoria per le vittime di terrorismo che si celebra il 9 maggio. A fare gli onori di casa sarà il questore di Avellino Pasquale Picone insieme al dirigente del commissariato arianese Giulio Masini e ai suoi validissimi collaboratori.

Il programma della giornata:

Saluti Enrico Franza sindaco di Ariano Irpino, Pasquale Picone questore della provincia di Avellino. Interverranno Lucio Pifferi direttore centrale della polizia di prevenzione (massima autorità nazionale in materia), Prefetto Carlo De Stefano, già direttore della polizia di prevenzione e sottosegretario al ministro dell'interno, Ortensio Zecchino, già ministro dell'Università e della ricerca, Andrea Covotta responsabile della struttura Rai Quirinale.

Nel corso della giornata e alla luce dei recenti lavori di restauro della struttura che ospita il locale commissariato, verrà scoperto un disegno in ceramica arianese, ideato da Luca Calandini, un artista poliziotto ed eseguito con grande maestria dall'artista ceramista Massimo Russo.