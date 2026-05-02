"Educhiamo al rispetto": tappa anche ad Avellino, ecco quando Posti disponibili limitati, per la partecipazione occorre la prenotazione attraverso la piattaforma

"Educhiamo al rispetto, insieme contro il bullismo": prosegue il ciclo di incontri tra performance, dibattiti e visite guidate per promuovere consapevolezza e cultura del rispetto. Appuntamento dalle 10 alle 13.30 del 9 maggio ad Avellino, nella sala Ciriaco De Mita del Complesso Monumentale dell'ex Carcere Borbonico, dalle 15 alle 18.30 del 15 maggio e dalle 10 alle 13.30 del 16 maggio a Napoli, nell'Auditorium del Museo Archeologico Nazionale.

Invito rivolto a tutta la comunità per un percorso aperto e partecipato

I posti disponibili sono limitati e per la partecipazione occorre la prenotazione attraverso la piattaforma dedicata e i referenti scolastici sul bullismo possono richiedere informazioni all'indirizzo mail comunicazione@scabec.it. L'invito è rivolto a tutta la comunità educante e civile per un percorso aperto e partecipato. L’obiettivo è offrire strumenti utili per riconoscere, prevenire e contrastare fenomeni che toccano sempre più da vicino il mondo giovanile.