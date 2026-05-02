"Educhiamo al rispetto": tappa anche ad Avellino, ecco quando

Posti disponibili limitati, per la partecipazione occorre la prenotazione attraverso la piattaforma

educhiamo al rispetto tappa anche ad avellino ecco quando
Avellino.  

"Educhiamo al rispetto, insieme contro il bullismo": prosegue il ciclo di incontri tra performance, dibattiti e visite guidate per promuovere consapevolezza e cultura del rispetto. Appuntamento dalle 10 alle 13.30 del 9 maggio ad Avellino, nella sala Ciriaco De Mita del Complesso Monumentale dell'ex Carcere Borbonico, dalle 15 alle 18.30 del 15 maggio e dalle 10 alle 13.30 del 16 maggio a Napoli, nell'Auditorium del Museo Archeologico Nazionale.

Invito rivolto a tutta la comunità per un percorso aperto e partecipato

I posti disponibili sono limitati e per la partecipazione occorre la prenotazione attraverso la piattaforma dedicata e i referenti scolastici sul bullismo possono richiedere informazioni all'indirizzo mail comunicazione@scabec.it. L'invito è rivolto a tutta la comunità educante e civile per un percorso aperto e partecipato. L’obiettivo è offrire strumenti utili per riconoscere, prevenire e contrastare fenomeni che toccano sempre più da vicino il mondo giovanile.

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