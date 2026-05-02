Ariano: attacchi tra cani randagi e cinghiali nel piazzale del cimitero La denuncia di una donna

Attacchi tra cani randagi e cinghiali nel piazzale del cimitero e ad avere la peggio sono stati gli animali selvatici. La scena stamane sotto gli occhi di alcuni visitatori.

Ci scrive una donna: "E' diventato impossibile di nuovo recarci a buttare i rifiuti. Con le ecoisole che fanno perdere tantissimo tempo per il loro funzionamento non sempre rapido, ci dobbiamo guardare continuamente le spalle per il rischio di essere aggrediti da cani e cinghiali. Ed è già successo. Ieri mattina mi sono vista costretta a rinunciare al deposito della spazzatura per questo motivo. Non è possibile tutto questo. Lo abbiamo più volte segnalato anche alla polizia municipale ma sembra che il problema non interessi nessuno."

Stessa situazione di disagio lungo via Matteotti, traversa palazzi Iacobacci-Serluca dove oltre ai problemi già segnalati nei giorni scorsi, in via di risoluzione secondo il comune, a preoccupare anche qui è la presenza di cinghiali davanti alle abitazioni soprattutto nelle ore serali al buio.