Tanto di rispetto per Francesca Albanese, ma era necessario imbrattare un muro? Ecco via Marconi ad Ariano Irpino, a pochi passi dalla biblioteca comunale

Tanto di rispetto per la relatrice speciale delle nazioni unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, cittadina onoraria di Ariano Irpino, ma era necessario imbrattare un muro, lungo via Marconi, accanto al murale dedicato alla senatrice a vita e sopravvissuta all'olocausto Liliana Segre per esprimerle un grazie?

Non sarebbe stato meglio farlo eventualmente su uno striscione o un cartello meno invadente, piuttosto che rovinare quel muro?

Scritte ad opera di incivili che hanno deturpato diversi luoghi della città tra cui in modo particolate il silos parcheggi nella stessa zona Calvario, dove da anni ognuno fa ciò che vuole.

Ci avevano provato gli operai socialmente utili a pitturare i vari piani, cercando in qualche modo di ripristinare il decoro, ma il loro intervento è svanito in pochissimo tempo. Quelle mura oggi sono un vero e proprio scempio. L'arte dei murales è ben altra cosa.

Imbrattare un muro, sporcarlo o scrivervi sopra senza autorizzazione, costituisce un reato penale in Italia ai sensi dell'articolo 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).