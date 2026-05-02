Centro grandi ustioni del Cardarelli, l'irpino Petroccione è il nuovo primario Il sindaco di Fontanarosa: sei il nostro orgoglio

E' il dottore Carlo Petroccione, medico di Fontanarosa, il nuovo Direttore di Struttura Complessa-Centro Grandi Ustioni- Chirurgia plastica ricostruttiva dell’AORN “A.Cardarelli” dí Napoli. Una notizia che riempie di orgoglio tutta l'Irpinia. Sulla pagina ufficiale del Comune, sindaco e amministrazione, hanno voluto rendere onore “ad un autorevole concittadino, che ha onorato la nostra comunità attraverso la sua opera professionale”.

Il plauso del comune

"Carissimi concittadini, quest’oggi rendiamo onore ad un autorevole concittadino, che ha onorato la nostra comunità attraverso la sua opera professionale. Ci riferiamo al nuovo Direttore di Struttura Complessa-Centro Grandi Ustioni- Chirurgia plastica ricostruttiva dell’AORN “A.Cardarelli” dí Napoli.

Facciamo i nostri migliori auguri al Dottore Carlo Petroccione per il prestigioso traguardo, ciò rende orgogliosa la comunità di Fontanarosa, che vede un altro suo figlio raggiungere picchi professionali rilevanti. Come amiamo sempre ribadire: Il Lavoro paga sempre, complimenti.

“La qualità non è mai casuale; è sempre il risultato di uno sforzo intelligente.” JOHN RUSKIN

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale". Si legge sulla pagina social del comune irpino.