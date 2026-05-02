Ariano: novena di preparazione ai festeggiamenti in onore di Fatima Il messaggio della Madonna raccontato dai ragazzi della parrocchia

E' iniziata la novena in preparazione ai festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima ad Ariano Irpino nel Santuario del piano di zona.

Ad aprire il cammino di fede e devozione alla Vergine è stato il vicario parrocchiale della chiesa di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda, don Nico Santosuosso.

"Alla scoperta del messaggio di Fatima e della nostra comunità. Lo stupore di essere chiamati. Obbedire, camminare e generare, sono queste le tre parole che, guardando a Maria, ci ha consegnato".

Un appuntamento di fede molto importante: "La partecipazione di ognuno di noi è il segno visibile di una comunità che sa restare unita sotto lo sguardo della nostra mamma celeste. Questi giorni di preghiera sono l'occasione per affidare a Maria ciò che portiamo nel cuore, rafforzare il nostro legame e testimoniare la bellezza di camminare insieme come una vera famiglia intorno alla stessa Madre.

Ogni giorno sul gruppo whatsapp e sulle pagine facebook ed Instagram della parrocchia e del comitato festa, verrà pubblicato un video che i ragazzi realizzeranno per la comunità.

"Attraverso questi video, la voce dei nostri giovani ci racconterà, giorno dopo giorno, la storia del messaggio di Fatima, dei tre pastorelli, approfondendo ogni volta un tema diverso e concludendo con una preghiera finale. Un modo per iniziare la giornata conoscendo la storia di Fatima e con una breve preghiera, in attesa di incontrarci alle ore 18:30, fino al 9 maggio, per la celebrazione eucaristica e la novena in parrocchia".