Ariano, festa di San Giuseppe al Tesoro: si è rinnovata la tradizione In evidenza i prodotti della terra, grazie all'abnegazione delle aziende agricole locali

Anche quest'anno la comunità di contrada Tesoro ad Ariano Irpino, ha festeggiato la ricorrenza di San Giuseppe lavoratore a cui è intitolata la piccola chiesa, uomo giusto e silenzioso.

"È una ricorrenza che ci invita a riscoprire il valore delle cose semplici, della dedizione quotidiana e della fiducia in Dio.

La nostra parrocchia - scrivono i residenti - vive questa festa come un'occasione di comunione e condivisione".

La celebrazione eucaristica è il cuore della giornata ed è stata presieduta da don Roberto di Chiara e in serata dal vescovo Sergio Melillo. Molto apprezzati anche quest'anno, gli stand delle aziende agricole del posto, per offrire alla comunità i prodotti della terra. Partecipato come sempre il pranzo comunitario.

"La festa di San Giuseppe lavoratore al Tesoro, ci ricorda che il lavoro, vissuto con fede, diventa preghiera".