Atripalda "Irpinia corre": conferenza stampa di presentazione

Conferenza stampa di presentazione della gara podistica" L'Irpinia Corre" di Atripalda, martedì 5 maggio alle ore 11 presso il Circolo della stampa di Avellino.
La competizione, organizzata dall’Asd L’Irpinia Corre guidata dal presidente Gianni Solimene, è inserita come da tradizione nel calendario nazionale Fidal ed è aperta agli atleti tesserati Fidal ed enti di promozione Sportiva (Eps).
La manifestazione, organizzata con il comune di Atripalda, gode del patrocinio della provincia di Avellino, del Coni, della Fidal e dell’Us Acli, a conferma del suo valore sportivo e istituzionale.