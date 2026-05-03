Scandone, Dell'Imperio: "Partire bene nei playoff era fondamentale" Mercoledì (ore 20.30) gara 2 a Messina nell'ottavo di finale promozione

Vittoria contro la Basket School Messina in Gara 1 degli ottavi di finale promozione per la Scandone Avellino e mercoledì (ore 20.30) sarà match-point in Sicilia per l'accesso ai quarti di finale. "Faccio i complimenti ai ragazzi: partire bene in gara 1 dei playoff era fondamentale. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Era una sfida importante e cercavamo un approccio di personalità, che la squadra ha pienamente dimostrato, disputando una grande partita contro un avversario che non molla mai".

"Ringrazio il pubblico: è stato il sesto uomo"

"Abbiamo gestito con lucidità il vantaggio costruito nel primo tempo, anche dopo il passaggio a vuoto del terzo quarto, restando fedeli al nostro piano gara. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Ringrazio il pubblico per la vicinanza e il sostegno: è stato il sesto uomo. Adesso dobbiamo recuperare energie: gara 2 sarà una vera battaglia". La Scandone ha già posto l'attenzione al secondo atto dell'ottavo di finale con l'obiettivo di strappare subito il pass per il quarto di finale evitando l'eventuale "bella" al PalaDelMauro.