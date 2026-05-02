Alla scoperta della Baronia: successo per l'antica fiera della croce Un'escursione rilassante lungo i sentieri della storia, tra animali al pascolo e vallate rigeneranti

Alla scoperta della Baronia e dei suoi tesori. Successo per l'antica fiera della croce. Grande partecipazione e coinvolgimento nel piccolo e suggestivo borgo di Carife. Un'escursione rilassante lungo i sentieri della storia, tra animali al pascolo e vallate rigeneranti.

Un'organizzazione impeccabile, frutto di impegno e sacrifici.

Presente fra gli altri l'assessore regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca che ha apprezzato l'iniziativa elogiando gli organizzatori:

"Carife celebra le sue radici: un successo l’Antica Fiera della Croce 2026! Grande partecipazione oggi a Carife per l’ Antica Fiera della Croce, che ha trasformato il borgo in un vivace palcoscenico di tradizioni, natura e sapori autentici.

Nel pomeriggio, il centro storico si è animato con stand di artigianato e il convegno “Radici e Sapori” ospitato presso il Palazzo Marchesale, momento di confronto sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

Una giornata intensa e partecipata che conferma quanto sia forte il legame tra il territorio e le sue tradizioni. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento!"