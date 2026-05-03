Avellino senza Fontanarosa con il Modena: rebus fascia sinistra Con Sala e Milani non convocati per Empoli, alcuni jolly nell'obiettivo del recupero fisico

Il rosso rimediato da Alessandro Fontanarosa nei secondi finali del match perso contro l'Empoli fa risuonare l'allarme per la fascia sinistra in casa Avellino. Nell'ultimo atto della stagione regolare Davide Ballardini dovrà fare a meno del difensore che nelle ultime settimane ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro nell'ormai classico 4-3-1-2, modulo base per il tecnico romagnolo nell'allungo salvezza e nella gestione del finale di campionato.

Sala e Milani fuori dall'elenco dei convocati per Empoli

Fontanarosa è stato impiegato sulla fascia mancina per scelta tecnica, ma anche per quanto accaduto nel corso dell'ultimo mese con Marco Sala costretto a fermarsi più volte per i problemi alla caviglia sinistra. L'ex Como non era tra i convocati per la gara di Empoli a causa del trauma contusivo distrattivo rimediato nel primo allenamento della scorsa settimana. L'altro terzino sinistro in rosa, Alessandro Milani, è fermo al lavoro personalizzato per un problema al calcagno sinistro ed è stato impiegato nella gestione Ballardini solo per 19 minuti in trasferta (8 a Reggio Emilia e 11 con la Virtus Entella).

Cancellotti ed Enrici come jolly

Ci sono le alternative Tommaso Cancellotti e Patrick Enrici che nell'emergenza hanno garantito solidità e capacità di adattarsi alle necessità del gruppo. Sempre per il pacchetto arretrato c'è Lorenco Simic che difficilmente rientrerà in gioco per l'ultimo match della regular season a causa della distrazione al flessore della coscia sinistra con il lungodegente Filippo Reale, out per la lesione muscolare al soleo di sinistra da metà marzo.