Il Montoro batte il Baronissi (1-0) e vola agli spareggi

L'ASD Montoro supera il Baronissi nella finale playoff del campionato regionale di Prima Categoria - Girone G. Russo decide la gara per la gioia dei tanti tifosi presenti allo stadio "Sandro Pertini". Il bomber del Montoro firma un altro gol decisivo e garantisce un'altra vittoria preziosa ai biancoverdi che proseguono la corsa verso il campionato di Promozione. Successo nella finale playoff del girone G del torneo di Prima Categoria e il Montoro guarda già alla semifinale degli spareggi per l'accesso al torneo di Promozione in programma domenica prossima sempre al "Pertini".
L'undici titolare dell'ASD Montoro nel match con il Baronissi: Ebrahima, Caggiano, De Stefano, De Piano, Bruno, Serafino, Della Valle, Meo, Albano, Russo, Caliano