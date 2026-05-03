Avellino Basket ai playoff: Juvi Cremona ko (81-75), Francis da 34 punti Lo statunitense domina la scena nel match: irpini ai quarti di finale contro la Fortitudo Bologna

L'Unicusano Avellino Basket firma la rimonta nell'ultimo quarto con il 24-14 che garantisce l'accesso ai playoff. La squadra irpina batte la Ferraroni Juvi Cremona nel secondo turno del play-in e accede ai quarti di finale promozione. Nella serie al meglio delle cinque gare affronterà la Flats Service Fortitudo Bologna. Francis, con 34 punti, domina la scena al PalaDelMauro con i 19 di Lewis e gli 11 di Grande, tornato sul parquet per ben 25 minuti. Alla Juvi non bastano i 18 punti di Garrett e i 16 di Allen.

Il tabellino

LNP Serie A2

Play-in - Secondo turno

Unicusano Avellino Basket - Ferraroni Juvi Cremona 81-75

Parziali: 24-24, 18-21, 15-16, 24-14

Avellino: Blake Francis 34 (7/11, 5/15), Jaren Lewis 19 (7/12, 0/1), Alessandro Grande 11 (0/1, 3/6), Lucas Fresno 4 (2/2, 0/0), Giovanni Pini 4 (2/2, 0/0), Alexander Cicchetti 3 (1/4, 0/0), Rei Pullazi 2 (0/1, 0/3), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/0), Mikk Jurkatamm 2 (0/1, 0/3), Mattia Fianco, Giacomo Donati

Juvi Cremona: Billy Garrett 18 (4/5, 2/8), Kadeem Allen 16 (4/5, 2/3), Alessandro Panni 13 (3/5, 2/6), Matias Bortolin 8 (3/6, 0/0), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/4), Vittorio Bartoli 5 (1/3, 1/3), Simone Barbante 4 (2/3, 0/3), Andrea La Torre 2 (1/2, 0/1), Edoardo Del Cadia 2, Tommaso Vecchiola (0/2, 0/2), Matteo Di Croce