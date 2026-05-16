Crolli e paura in Irpinia: nottata di super lavoro per i vigili del fuoco Maltempo, interventi tra Avellino, Ariano, Bonito e Santo Stefano del sole

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la provincia di Avellino, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente.

Le squadre operative sono intervenute principalmente per la rimozione di alberi pericolanti nei comuni di Avellino, Bonito, Santo Stefano del Sole, Ariano Irpino e Pratola Serra.

In particolare, ad Ariano Irpino è stata inviata la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda per un intervento in contrada Patierno, nella zona della stazione ferroviaria, dove un albero abbattuto dal forte vento ha tranciato i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica, rendendo necessaria la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche la Polizia Municipale e personale Enel per le rispettive competenze.

Ulteriori interventi di assistenza sono stati effettuati nel capoluogo irpino.

L’attività delle squadre dei Vigili del Fuoco è proseguita senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e la viabilità nelle aree interessate dal maltempo.