Sicurezza stradale: drastica riduzione degli incidenti mortali in Irpinia Ha prodotto i suoi effetti la grande opera di prevenzione di Anna Diglio Nardone tra i giovani

"Come provincia di Avellino, vantiamo una riduzione significativa del 64% degli incidenti stradali nel 2025. Da 24 morti sono diventati 9. Per noi e per la nostra provincia questo è motivo di grande orgoglio. E' un grande segnale, significa che c'è sensibilità da parte degli utenti della strada".

E' il dato incoraggiante emerso nel corso dell'interessante convegno sulla sicurezza stradale fortemente voluto da Anna Diglio Nardone a Venticano dal titolo: "Rispetta la strada, rispetta te stesso".

Gremita la sala consiliare del comune in piazza don Aquilino Verardi. Nel corso dell'evento, moderato da Antonio De Feo, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso promosso dall'associazione italiana familiari e vittime della strada, dal titolo: "La strada come scuola di vita e rispetto", durante la quale sono stati premiati gli alunni vincitori degli istituti comprensivi di Venticano, Montemiletto, Taurasi, Baiano, Montoro, Isss De Luca e Istituto superiore Colletta di Avellino.

"Vogliamo ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, ma soprattutto con il cuore al nostro progetto. Noi crediamo che la sicurezza stradale è una delle nostre sfide più importanti e che la scuola debba avere il primo posto per la crescita delle nuove generazioni".

Saluti istituzionali e introduzione affidati ad Arturo Nardone presidente del forum dei giovani di Venticano e Giusy Iachetta assessore del comune di Venticano. E' stata poi la volta di Gianluca Fallarino comandante stazione carabinieri di Dentecane, Luigi De Nisco responsabile polizia municipale di Venticano, Roberto Ghiaccio neuro psicologo Università Giustino Fortunato Benevento, Anna Diglio Nardone associazione italiana familiari vittime della strada, Shana Parisella presidente dell'associazione il dono di Davide, che presentato il suo libro.

E' un impegno sotto il profilo della prevenzione quello di Anna Diglio, madre del piccolo Giovanni, morto tragicamente a Venticano quella triste sera dell'8 febbraio 1998 sulla strada, a pochi metri da casa sua che non cesserà minimamente.

Ed è proprio nel comune venticanese che lo scorso 3 settembre 2025 è stato inaugurato il primo tappeto ludodidattico per l’educazione stradale dedicato ai più piccoli. Una sorta di iniziativa itinerante che sta facendo tappa anche in altri comuni dell'Irpinia e non solo.

Ecco il messaggio di Anna Nardone. Clicca qui per riascoltare l'intervista realizzata a Venticano, nel giorno dell'inaugurazione.