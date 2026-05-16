Provinciali Avellino, Buonopane: mi ricandido alla presidenza Buonopane incassa il via libera della segreteria del pd: io in campo per il fronte progressista

“Mi ricandido alla presidenza della Provincia di Avellino. La segreteria regionale della Campania del Partito Democratico, di concerto con la segreteria nazionale e quella provinciale del partito, mi ha comunicato il via libera alla mia candidatura alla presidenza della Provincia quale rappresentante del fronte progressista (Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro, Partito Socialista Italiano). Sono orgoglioso di questa investitura. Da parte mia ci sarà il massimo impegno nel coinvolgere tutte le sensibilità e gli amministratori dell’Irpinia”.

È quanto dichiara Rizieri Buonopane, sindaco di Montella e presidente uscente della Provincia.

“Ringrazio queste forze politiche espressione del fronte progressista a tutti i livelli, che dopo lunga riflessione hanno proposto il rinnovo della fiducia nella mia persona come candidato alla presidenza”, conclude Buonopane.