Vecchie glorie ed eventi: domani memorial dedicato al Maestro Pasquale Gengaro Domani messa e sport per ricordare il gentiluomo della pallavolo

L’Olimpica Avellino invita amici, tifosi, ex atleti e tutta la comunità a partecipare al Memorial Pasquale Gengaro, una giornata speciale dedicata al ricordo di una persona che ha lasciato un segno importante nella storia della nostra società e nel cuore di chi ha condiviso con lui il percorso sportivo e umano.

"Sarà un’occasione per ritrovarsi insieme, ricordare attraverso lo sport e vivere momenti di condivisione all’insegna dei valori che Pasquale ha sempre rappresentato: passione, appartenenza, sacrificio e amicizia. Domani alle Ore 11:00 – Celebrazione religiosa

Santa Messa presso la Chiesa S. Maria Assunta di Torrette di Mercogliano, momento di raccoglimento e ricordo dedicato a Pasquale e alla sua famiglia. Ore 17:00 – Match “Vecchie Glorie” Olimpica Avellino Presso l’IPIA Amatucci scenderanno in campo ex atleti, amici e protagonisti della storia dell’Olimpica Avellino per una partita speciale ricca di emozioni, ricordi e spirito di squadra.

Ore 19:30 – Campionato Serie D Olimpica Avellino Striano Una gara importante che chiuderà la giornata nel segno dello sport e della passione per la pallavolo. Raccolta fondi solidale Durante tutto l’evento sarà possibile sostenere concretamente la società partecipando alla raccolta fondi organizzata per l’occasione. Si potrà contribuire: acquistando la t-shirt ufficiale del Memorial; lasciando un’offerta libera.". Si legge nella nota.



