Ariano, traffico a Cardito: "La bretella Serra-Ospedale sarà la svolta" Da Torreamando il candidato sindaco Roberto Cardinale insieme alle liste che lo sostengono

"Una svolta storica per la viabilità di Ariano Irpino e una risposta definitiva all’annoso problema del traffico che soffoca il quartiere Cardito e di conseguenza l’intera città di Ariano".

È stato questo il tema centrale dell’incontro tenuto ieri sera dal candidato sindaco Roberto Cardinale a contrada Torremando. Insieme a lui, i candidati Pasqualino Molinaro, Gaetano Bevere, Laura Molinario e altri esponenti delle tre liste che lo sostengono: Ariano sa fare, Futura e Hirpinia democratica.

È intervenuto nel merito anche il sindaco uscente Enrico Franza, candidato al consiglio comunale con la lista Futura, il quale ha invitato i cittadini a non credere alle fasulle affermazioni di coloro che sostengono che le proprietà dei residenti saranno espropriate, assicurando che nulla di tutto ciò accadrà.

Al centro del dibattito, il nuovo progetto della bretella “Serra-Ospedale”, la cui realizzazione è ormai ufficiale grazie alla firma di due importanti convenzioni con la Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro.

L’argomento ha dato vita a un intenso e proficuo confronto con i cittadini del posto, curiosi di capire cosa fosse accaduto negli anni con il progetto Manna-Camporeale e come si strutturasse, nel concreto, la

nuova soluzione individuata dall’amministrazione Franza.

Nel corso dei loro interventi, i candidati Pasqualino Molinaro e Gaetano Bevere, insieme agli altri esponenti delle liste, hanno voluto ringraziare il sindaco Franza per l’abnegazione e la tenacia investite. Hanno sottolineato come il raggiungimento di questo traguardo sia frutto di un lavoro complesso, fatto di continue e determinanti interlocuzioni con le istituzioni sovracomunali, a Roma e a Napoli, per sbloccare l’opera e ottenere i finanziamenti.

A conclusione dell’incontro, Roberto Cardinale, candidato sindaco, ha dichiarato:

"Questa amministrazione ha avuto il coraggio di dire la verità ai cittadini e di voltare pagina con una soluzione finanziata e ufficiale, che risolverà il problema del traffico a Cardito e migliorerà la vita di tutti gli arianesi. È un’opera che si concretizzerà nei prossimi anni, ed è anche per questa ragione che vi chiedo fiducia: per poter portare a termine questo progetto fondamentale insieme a coloro che lo hanno ideato e avviato durante i cinque anni dell’amministrazione Franza".

I prossimi appuntamenti:

Questa sera, sabato 16 maggio ore 19:00 a Contrada Santa Barbara, presso il Centro Polivalente. Ore 20:30 a Contrada San Liberatore, presso l’Agriturismo San Tommaso. Domani, domenica 17 maggio: evento “Futura Cardito”. L’evento, voluto dalla lista Futura con a capo Enrico Franza, vedrà il rione Cardito protagonista di una giornata aperta a cittadini, famiglie e associazioni, pensata per vivere il quartiere attraverso momenti di incontro, musica, partecipazione e senso di comunità.

Il programma della giornata:

Ore 11:00 Animazione per bambini a cura dell’associazione “Il Paese dei Balocchi”. Ore 13:00 presso il Parchetto Madonna di Fatima: “Incontriamoci a Tavola”, un momento conviviale con la grande famiglia del Piano di Zona. Ore 16:30 presso i 63 alloggi: “Ci vuole un caffè”, incontro informale allietato dai dolci di “Delizie Siciliane” per un momento di dialogo e vicinanza. Ore 19:30 presso Piazzetta della Posta: Incontro pubblico “Incontriamoci qui”, aperto a tutta la cittadinanza. Interverranno le associazioni “La Fermata” e “Immaginazione” e il candidato sindaco Roberto Cardinale per discutere di idee e progetti per il futuro del rione. A seguire la serata si concluderà con musica, DJ set e un punto ristoro in collaborazione con

Virginia Bio Caffetteria, Il Ghiottone e Pizza Mania.

“Futura Cardito” è il primo di una serie di eventi che proseguiranno nei prossimi giorni nel Rione Martiri, con l’obiettivo di continuare a mettere al primo posto le persone, i quartieri e il senso di

comunità.