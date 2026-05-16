Maltempo in Irpinia: circa 40 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore Danni ad Ariano Irpino in località Brecceto a causa delle forti raffiche di vento

Nelle ultime 24 ore, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino ha effettuato circa 40 interventi su tutto il territorio irpino, principalmente riconducibili al maltempo che continua a interessare la provincia, oltre ai consueti interventi di soccorso tecnico urgente.

Tra gli interventi più significativi: si segnala quello effettuato nel pomeriggio di oggi in contrada Brecceto, nel comune di Ariano Irpino, dove, a causa delle forti raffiche di vento, parte della copertura in legno e lamiera di un capannone in disuso si è pericolosamente sollevata, creando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Grottaminarda, supportata da un’autoscala inviata dalla sede centrale del comando di via Zigarelli.

Le operazioni hanno consentito di mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori danni e ripristinando le necessarie condizioni di sicurezza.