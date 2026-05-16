Ariano, tennis: grande impresa per il maestro Carlo Mazzarella Prestazione straordinaria a Benevento al torneo Spring di 4ª categoria regionale

Grande impresa tesserato e Maestro Carlo Mazzarella del club La Tartaruga di Ariano Irpino. Al Torneo Spring di 4ª categoria regionale, disputato presso il TC 2002 di Benevento, Mazzarella (classifica 4.2) ha conquistato il titolo con una prestazione straordinaria, superando in finale Ettore Polcari (4.1) con il netto punteggio di 6-2 6-1.

Un cammino impeccabile quello di Carlo, che nel corso dell’intero torneo non ha perso nemmeno un set, concedendo agli avversari al massimo 3 game a partita.

Determinazione, qualità e grande solidità in campo hanno accompagnato questa splendida vittoria. A Carlo vanno i complimenti della presidente Lucia Scrima e di tutto il direttivo del club La Tartaruga per questo importante successo che dà lustro al circolo arianese. Una sequenza di successi che hanno portato sempre in alto e con orgoglio il nome di Ariano.