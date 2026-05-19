Montoro, rubano l'auto del macellaio e gli svuotano l'attività commerciale Le indagini sono in corso per risalire agli autori del doppio colpo messo a segno a Piano

di Paola Iandolo

Prima sono riusciti a rubargli l'auto parcheggiata in località Piano e poi a svuotargli anche la macelleria in contrada Sant'Eustachio. Doppio colpo per i titolari dell'attività commerciale presa di mira. I malviventi sono entrati in azione la scorsa notte in località Sant'Eustachio di Montoro. Hanno forzato la portiera della vettura e si sono dati alla fuga, ma nel vano portaoggetti hanno trovato le chiavi dell'attività commerciale. Senza sforzo sono entrati nella macelleria dove hanno fatto razzia di prodotti alimentari e denaro contante trovato in cassa.

I dettagli del doppio colpo

Un amaro risveglio per i proprietari dell'attività commerciale presa di mira. Non si è esclude che il colpo fosse stato studiato nei minimi dettagli nei giorni antecedenti al colpo. Si ipotizza che i malviventi entrati in azione conoscessero bene le abitudini del commerciante derubato. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero dapprima sottratto il veicolo parcheggiato sotto l’abitazione del macellaio, residente a Piano, riuscendo così a impossessarsi anche delle chiavi dell’attività commerciale.

La merce rubata

Una volta entrati in possesso delle chiavi, si sono recati presso la macelleria e hanno portato via diversi prodotti alimentari, tra cui soppressate, capocollo e formaggi, oltre al denaro custodito nel registratore di cassa. Dopo il colpo, i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario si è accorto del furto dell’auto soltanto nella mattinata successiva e, poco dopo, anche di quanto avvenuto nella macelleria. L’uomo ha quindi presentato regolare denuncia ai Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.