Avellino: spiraglio per un'idea di febbraio, ma due nomi in prima fila Il club irpino punta all'accelerazione per il nuovo tecnico dopo l'uscita inaspettata di Ballardini

Prime valutazioni, alcuni profili più vicini di altri, ma allo stesso tempo è proprio il club a tenersi smarcato nell'immediato per prendere visione completa di tutte le possibilità dopo l'uscita inaspettata di Ballardini. L'Avellino aveva immaginato un biennio con il romagnolo. La scelta del tecnico ha cambiato gli equilibri del mese di maggio in casa biancoverde e l'idea è di concretizzare i passi utili per la panchina entro il weekend. Nella prossima settimana l'Avellino dovrebbe chiudere la trattativa con il nuovo allenatore per valutare i primi effetti sulla rosa e per il ritiro con Rivisondoli che appare in pole rispetto ad altre sedi.

Rispunta Pecchia, ma D'Angelo e Dionisi su tutti

Tra i rumors rispunta Pecchia dopo il tentativo a febbraio e un primo contatto meno efficace di un secondo effettuato nelle scorse ore. Nello scenario i nomi di D'Angelo, già immaginato nei giorni dell'esonero di Biancolino, e quello di Dionisi sono quelli in cima alla lista per diversi motivi.

Stasera Monza-Juve Stabia, domani Palermo-Catanzaro

Alle 20 sarà secondo atto della semifinale playoff tra il Monza e la Juve Stabia. Si riparte dal 2-2 dell'andata con i rimpianti gialloblu per il doppio vantaggio cancellato dai brianzoli negli ultimi minuti al "Menti". Vespe chiamate a vincere nella gara di ritorno per accedere alla finale promozione. Monza con due risultati su tre nella serata dell'U-Power Stadium. Domani (ore 20) l'altra gara di ritorno delle semifinali tra il Palermo e il Catanzaro. Calabresi avanti 3-0 dopo il risultato dell'andata, rosanero costretti a vincere con tre gol di scarto per accedere alla finale.