Taurano, minacce al sindaco Buonfiglio: la vicinanza del comandante Zito Vicinanza al sindaco è stata espressa anche dalla Proloco di Taurano

di Paola Iandolo

Il sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio, vittima di un episodio intimidatorio ad Avella. Ieri un uomo si è avvicinato alla fascia tricolore e gli ha chiesto spiegazioni su alcuni beni confiscati alla camorra, tematica sulla quale Buonfiglio e la sua amministrazione sono particolarmente attivi e sensibili. L'uomo gli ha chiesto spiegazioni sul lavoro del comune. Il primo cittadino non ha esitato a presentare denuncia. Il primo cittadino ha garantito che l’amministrazione andrà con il lavoro per completare l'iter di confisca dei beni sequestratibeni confiscati. La circostanza è emersa durante la manifestazione "Legalità è Futuro" che si è tenuta a Taurano. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco Taurano in collaborazione con l'Istituto Scolastico Benedetto Croce di Lauro Beni confiscati.



Le indagini

Carabinieri e questura hanno subito avviato le indagini sull'episodio intimidario. Intanto stamane il colonnello Angelo Zito ha detto che "il sindaco è la testimonianza, piu diretta di cosa significhi legalità in prima persona, da rappresentante delle Istituzioni ha denunciato un atto intimidatorio subito proprio ieri. Ha denunciato proprio in una delle nostre caserme. Noi gli saremo vicini come forze dell’ordine ma sono sicuro che anche tutti i cittadini perbene di Taurano saranno vicini al sindaco e con lui durante la giornata e non lo lasceranno solo”.

La vicinanza

Il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Zito, ha assicurato che l’Arma sarà vicina al primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio, che questa mattina ha pubblicamente raccontato l’episodio avvenuto ieri ad Avella, quando è stato avvicinato da uno dei destinatari della confisca. Il colonnello Zito ha ribadito: “Sono sicuro che a Taurano ci sono tanti cittadini per bene che faranno sentire la loro vicinanza al loro sindaco per non lasciarlo solo davanti alla prepotenza”. Solidarietà pubblica al sindaco è stata espressa dalla Proloco di Taurano attraverso Giovanni Ferraro, che ha organizzato l’evento insieme all’Istituto Scolastico Benedetto Croce di Lauro.