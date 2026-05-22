Avellino, l'ex ospedale di via Italia riapre a luglio: sarà una casa di comunità Oltre alla riqualificazione dell'ex ospedale civile è prevista anche quella di contrada Pennini

di Paola Iandolo

L’ex ospedale civile di Avellino riapre a luglio come Casa e Ospedale di Comunità. Il cronoprogramma della Azienda Sanitaria Locale per la medicina territoriale conferma la scadenza fissata dal PNRR al 30 giugno per il termine dei lavori. Nelle ultime ore è stato aggiornato il calendario, con la comunicazione alla Regione Campania dell’apertura a San Nicola Baronia della terza casa di comunità irpina, dopo quelle già operative a Montoro e a Bisaccia. Per le altre 7 e 3 ospedali di comunità la data è il 30 giugno, mentre per il quarto a Montella tutto resta sospeso in attesa del pronunciamento da parte della Regione Campania.

Nella struttura di Viale Italia

Nel capoluogo c'è fibrillazione per la riapertura di una porzione dell’ex ospedale civile di viale Italia, svuotato nel 2010 per il trasferimento in contrada Amoretta dell’Azienda Moscati. Le nuove funzioni sanitarie anticipano quello che sarà un più articolato progetto di riconversione delle vecchie sedi ospedaliere dismesse, fermo sul tavolo del Ministero della salute, che dovrà autorizzare la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili. Oltre alla demolizione e parziale ricostruzione dell’ex struttura di viale Italia, sarà oggetto di riqualificazione anche il plesso di contrada Pennini.