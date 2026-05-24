Addio a monsignor Milano: ha guidato l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi Fu ordinato vescovo dall'allora Papa Giovanni Paolo II

È morto, all'età di 90 anni, monsignor Mario Milano, già vescovo della Diocesi di Aversa dal 1998 al 2011 e che aveva guidato dal 1990 al 1998 l'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza della Campania - Nusco - Bisaccia, dove aveva riaperto diverse Chiese danneggiate dal sisma del 1980. Fu ordinato vescovo dall'allora Papa Giovanni Paolo II.

Domani alle 15.30 i funerali ad Aversa

Originario della Calabria e molto conosciuto anche nel Salernitano, soprattutto in Costiera Amalfitana, monsignor Mario Milano aveva deciso di vivere a Frattamaggiore dopo aver lasciato la diocesi di Aversa, una delle più grandi per numero di abitanti. I funerali si terranno domani alle 15.30 nella Cattedrale di Aversa.