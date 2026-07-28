Scandone Avellino, "rinforzo" nello staff tecnico di coach Dell'Imperio Ufficiale anche la riconferma di Andrea Donda

La Scandone Avellino continua a costruire il proprio staff tecnico e dà il benvenuto a Ciro Abete, nuovo primo assistant coach di coach Ciro Dell’Imperio Classe 1996, Abete arriva in biancoverde dopo un percorso di crescita tra settore giovanile e campionati nazionali, culminato nell’ultima stagione in Serie B Nazionale con la Power Basket Nocera.

“Entrare a far parte della Scandone è un immenso orgoglio. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro e dare il massimo per questa maglia e per i nostri tifosi. Forza Scandone!”, le prime parole pronunciate da Abete.

Ma non è l'unica novità annunciata dal club. Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della straordinaria stagione che ha portato la Scandone Avellino alla conquista del campionato di Serie B Interregionale, Andrea Donda continuerà a vestire la canotta biancoverde.

Per la stagione 2026-27 sarà ancora con noi, pronto a dare il suo contributo anche nel campionato di Serie B Nazionale.

Esperienza, qualità e spirito di sacrificio: avanti insieme, per continuare a scrivere nuove pagine della nostra storia.

