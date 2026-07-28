Ariano, segnaletica in centro, Confcommercio: "Fermatevi e ragioniamo insieme" "In contesti di particolare valore architettonico è preferibile ricorrere a soluzioni più discrete"

Confcommercio Ariano Valle Ufita accoglie con favore il completamento della nuova pavimentazione della piazza, un intervento che restituisce decoro e valorizza uno degli spazi più rappresentativi del centro storico.

La qualità dello spazio pubblico è un elemento fondamentale per rendere il centro più attrattivo, vivibile e favorevole alle attività economiche di prossimità.

"Tuttavia - si legge in una nota - riteniamo che la segnaletica orizzontale adottata, con ampie campiture di colore giallo, risulti poco armonizzata con il pregio della nuova pavimentazione in pietra.

In contesti di particolare valore architettonico è preferibile ricorrere a soluzioni più discrete, come inserti lapidei, borchie metalliche o delimitazioni minimali, capaci di garantire la stessa funzionalità senza compromettere l’estetica della piazza".

Il responsabile della Confcommercio Ariano Nicola Grasso auspica che l’amministrazione comunale possa valutare, insieme agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, eventuali migliorie per coniugare sicurezza, accessibilità e valorizzazione urbana.

“Una piazza bella, ordinata e funzionale rappresenta un investimento per tutta la città, favorisce la permanenza delle persone, sostiene il commercio di vicinato e rafforza l’immagine di Ariano Irpino come centro di qualità" - conclude Grasso sulle polemiche suscitate in queste ultime ore.