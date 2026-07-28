Forestazione: Serluca "bacchetta" i sindaci inadempienti: basta scuse Ci sono i fondi. L'assessore regionale in tour per parlare ai sindaci

"Non ci sono più alibi o scuse: le risorse ci sono, ma ancora 47 comuni in provincia di Avellino non approntano i piani per la gestione forestale". L'assessore regionale all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ad AVELLINO per presentare i piani per la foresta e la gestione dei boschi, "bacchetta" i comuni inadempienti e li invita a recuperare al più presto i ritardi. "Sono disponibili risorse per 5,4 milioni -sottolinea- che conentiranno ai comuni di coprire al cento per cento le spese per la redazione dei piani".

I piani per la foresta

Serluca, che terrà analoghi incontri nelle altre province della Campania, ribadisce che i piani sono "il primo strumento operativo a disposizione degli enti locali per gestire, valorizzare e tutelare il patrimonio forestale, contribuendo così anche alla prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico". Nel corso dell'incontro, l'assessore ha anche annunciato la pubblicazione, oggi, della graduatoria degli 85 progetti di imboschimento finanziati con tre milioni di euro, destinati alla prevenzione ed anche alla realizzazione di impianti di tartufi su una superfice complessiva di 260 ettari.