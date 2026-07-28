Piattaforma logistica, D'Agostino: "Definanziamento inaccettabile" L'appello: "Pretendiamo spiegazioni dalla Regione Campania"

"Se fosse confermata la notizia secondo cui i 140 milioni di euro destinati alla piattaforma logistica della Valle Ufita sono stati sottratti all'Irpinia dalla Regione Campania, ci troveremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita. Il governo regionale smentisca immediatamente, non con dichiarazioni di circostanza, ma con atti ufficiali che dimostrino, senza ombra di dubbio, che non siamo di fronte all'ennesimo scippo ai danni dell'Irpinia. La nostra provincia non può continuare ad apprendere dai giornali notizie negative sul destino di opere strategiche attese da anni". Lo dichiara Angelo Antonio D'Agostino, Segretario provinciale di Forza Italia Avellino.



"Non è la prima volta che siamo costretti a chiedere per le nostre comunità risposte che dalla Regione arrivano tardi o non arrivano affatto – prosegue D'Agostino –. Quando si parla di aree interne, Palazzo Santa Lucia sembra ricordarsene solo per produrre annunci fumosi. Poi, però, prevalgono rinvii, incertezze, inadempimenti e silenzi. La piattaforma logistica della Valle Ufita non può essere ridotta a semplice voce di bilancio, per noi rappresenta lavoro, sviluppo, il collegamento con l'Alta Velocità e una concreta opportunità per contrastare lo spopolamento e rilanciare il tessuto produttivo dell'intero territorio."



"Se il definanziamento dovesse essere confermato, sarebbe la prova definitiva dell'assenza di una reale strategia della giunta Fico per le aree interne della Campania. Le passerelle e gli slogan non bastano più, servono risorse certe, impegni formalizzati e tempi definiti. L'Irpinia non pretende privilegi, ma il rispetto dovuto a un territorio che non può essere considerato marginale ogni volta che si distribuiscono investimenti e opportunità. Su questo non siamo disposti ad arretrare di un millimetro."



Il segretario provinciale di Forza Italia ha reso noto, infine, che porterà la vicenda all'attenzione dei rappresentanti del partito in seno al Governo: "Chiederemo di fare piena luce su questa vicenda e di intervenire, per quanto di competenza, a tutela di un'opera strategica per l'intero territorio irpino", ha concluso D'Agostino.

