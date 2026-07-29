Ariano, rispetto reciproco e inclusione: quando il cinema diventa scuola Significativo percorso educativo dell'istituto comprensivo Don Milani

L’istituto comprensivo "Calvario-Covotta-Don Lorenzo Milani" di Ariano Irpino invita la cittadinanza a partecipare alla proiezione del cortometraggio “Lupo Alpha”, in programma, domani giovedì 30 luglio alle ore 18.00 nell'auditorium comunale del tricolle nell’ambito dell’Ariano International film festival.

La dirigente scolastica Filomena Colella, è lieta di invitare gli alunni, le famiglie, i docenti e l’intera comunità arianese a condividere questo importante momento conclusivo del progetto “CineLab”, realizzato nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.

Il laboratorio cinematografico ha rappresentato un significativo percorso educativo, consentendo agli studenti di avvicinarsi al linguaggio del cinema non solo come spettatori, ma come autentici protagonisti di tutte le fasi della produzione audiovisiva: dalla scrittura del soggetto alla sceneggiatura, dalla recitazione alle riprese fino al montaggio.

“Lupo Alpha” affronta temi di grande attualità e valore educativo, promuovendo riflessioni sulla crescita personale, sul rispetto reciproco, sull’inclusione e sull’importanza della collaborazione. Un progetto che dimostra come il cinema possa diventare un efficace strumento didattico capace di sviluppare competenze comunicative, creative, relazionali e civiche, valorizzando i talenti degli studenti attraverso un’esperienza altamente inclusiva e coinvolgente.

L’iniziativa testimonia l’impegno dell’Istituto Comprensivo nel promuovere metodologie innovative e percorsi formativi che mettono al centro gli alunni, offrendo loro occasioni concrete di espressione artistica e culturale.

Fare cinema a scuola significa imparare a lavorare in gruppo, sviluppare spirito critico, educare all’ascolto, alla responsabilità e alla cittadinanza attiva, trasformando l’apprendimento in un’esperienza autentica e partecipata.

La dirigente scolastica, Filomena Colella, desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla regista ed esperta del progetto, Annarita Cocca, e alla sua troupe per la dedizione, la professionalità e la passione con cui hanno guidato gli alunni durante l’intero percorso laboratoriale. Grazie alla loro competenza artistica e pedagogica, gli studenti hanno vissuto un’esperienza formativa di grande valore, scoprendo il linguaggio cinematografico come strumento di crescita personale, creatività e condivisione.

La serata rappresenterà non solo la presentazione di un cortometraggio, ma la celebrazione di un percorso educativo che ha coinvolto studenti, docenti, famiglie ed esperti in una significativa esperienza di crescita condivisa.

La dirigente scolastica rinnova il proprio invito agli alunni, alle famiglie, ai docenti e a tutta la comunità arianese a partecipare numerosi all’evento, per sostenere il lavoro dei giovani protagonisti e condividere un momento che celebra il valore della scuola come luogo di cultura, creatività e formazione delle nuove generazioni.