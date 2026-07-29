Valle Ufita, Piero De Luca: "La piattaforma logistica è una priorità e si farà" Il segretario regionale del Pd: "Governo ed Rfi responsabili dei ritardi"



“La verità è molto diversa dalla propaganda che in queste ore sta alimentando il centrodestra. La Piattaforma Logistica della Valle Ufita è una priorità per il PD e l'intero centro sinistra e si farà. È un’opera strategica per l’Irpinia e per tutto il Mezzogiorno. La Regione Campania negli anni passati ha assicurato la copertura dell'intervento dopo che il Governo Meloni aveva deciso di stralciarlo dal PNRR. In questa fase, sulla base degli impegni di RFI sui tempi di redazione del progetto dell’opera, si provvederà ad articolare il finanziamento fra quota sul ciclo di utilizzo dei fondi Fesr in corso e quota che potrà gravare sul ciclo successivo al fine di garantirne la realizzazione."

Lo dichiara Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico della Campania.

“Ricordiamo a tutti come sono andate realmente le cose. Il Governo aveva già messo seriamente a rischio questo intervento cancellandolo dal PNRR. La Regione Campania è intervenuta nella precedente consiliatura per assicurarne la realizzazione, individuando una copertura finanziaria sui Fesr di 130 milioni di euro. I ritardi di RFI e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rendono necessario proteggere l'investimento assicurandone comunque una copertura sulla programmazione europea. È quanto la Regione Campania ha correttamente continuato ad assicurare anche in questa fase”, ha detto il deputato dem.

“È davvero paradossale assistere oggi alle polemiche del centrodestra. Prima il Governo ha provato a far saltare quest’opera, poi i ritardi nella progettazione hanno rischiato di comprometterla una seconda volta. E adesso c’è chi tenta perfino di riscrivere la realtà. Chiederemo un incontro urgente al Ministero ed RFI perché la Piattaforma Logistica della Valle Ufita resta una priorità assoluta per lo sviluppo delle aree interne, per il sistema produttivo campano e meridionale”, ha aggiunto il segretario regionale del Pd.