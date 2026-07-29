Avellino Basket, ecco il calendario di Serie A2 2026/2027 Esordio contro la neopromossa ELAchem Vigevano 1955 al PalaDelMauro

Ufficializzato il calendario di Serie A2 2026/2027 dalla Lega Nazionale Pallacanestro in collaborazione con il Settore Agonistico della FIP. La prima giornata di campionato sarà il 27 settembre con l'esordio dell'Halley Campania Avellino Basket al PalaDelMauro contro la neopromossa ELAchem Vigevano 1955. A questo link è possibile accedere al calendario completo 2026/2027. Tra gli incontri clou dell'andata il derby contro la Paperdi Juve Caserta fissato per l’otto novembre al PalaPiccolo, mentre al ritorno la gara si giocherà al PalaDelMauro il 4 aprile 2027. Nelle prime dieci giornate gli irpini affronteranno: Dole Basket Rimini alla seconda; Unieuro Forlì alla terza; UEB Gesteco Cividale alla quarta; Valtur Brinidisi alla sesta; Vuelle Pesaro alla settima; Banco Sardegna Sassari alla decima.

Il girone di andata terminerà il 3 gennaio 2027 con il match contro la Reale Mutua Torino, durante la prima parte di stagione regolare si disputeranno ben cinque turni infrasettimanali:

21 ottobre in casa VS La T Tecnica Gema Montecatini;

11 novembre in casa VS la Wegreenit Urania Milano;

16 dicembre fuori casa VS Lumos Pistoia Basket;

23 dicembre fuori casa VS Real Sebastini Rieti;

30 dicembre in casa VS Sella CENTO;

Il girone di ritorno sarà asimmetrico e partirà domenica 10 gennaio dal PalaDelMauro contro la Valtur Brindisi. Nella seconda metà di torneo ci saranno 4 turni infrasettimanali:

20 gennaio in casa VS Dole Basket Rimini;

3 febbraio fuori casa VS La T Tecnica Gema Montecatini;

7 aprile fuori casa VS Crifo Wines Ruvo di Puglia;

14 aprile fuori casa VS Ferraroni JuVi Cremona 1952;

La regular season terminerà il 25 aprile a Livorno contro la Libertas Livorno

Nel corso del campionato sono previste due pause per le Finestre FIBA (da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre e da lunedì 22 febbraio a martedì 2 marzo, con i recuperi fissati per il 18 novembre e il 24 marzo per le squadre con atleti impegnati in Nazionale) e due soste del campionato: domenica 27 dicembre (festività natalizie) e domenica 14 marzo (in occasione delle Finali di Coppa Italia LNP).

Così il Presidente Giuseppe Lombardi ha commentato il calendario dei biancoverdi

"Con la pubblicazione del calendario entriamo davvero nel vivo della nuova stagione. Ogni anno è un momento speciale, perché ci ricorda la responsabilità e l'orgoglio di rappresentare Avellino e un'intera provincia. Siamo pronti ad affrontare questo percorso con entusiasmo, umiltà e l'ambizione di continuare a crescere. Ci aspetta un campionato molto competitivo, in cui ogni partita richiederà il massimo da parte di tutti, ma siamo pronti a farci trovare all'altezza della sfida. Sappiamo anche di poter contare sul sostegno straordinario dei nostri tifosi, che la scorsa stagione ci hanno accompagnato ovunque, in casa e in trasferta. Sono certo che, insieme, vivremo un'altra stagione ricca di emozioni, dando sempre il massimo per questi colori”.

Coach Gennaro Di Carlo analizza così il calendario

"Nelle prime dieci giornate, fino alla sosta, giocheremo cinque gare in casa e cinque fuori. Affronteremo tre delle squadre più forti di questo torneo, vale a dire Rimini, Brindisi e Sassari. In casa ce la vedremo con Vigevano e Montecatini: due neopromosse e formazioni piene di entusiasmo, quindi partite insidiose per tante ragioni, soprattutto perché in palio ci sono punti pesanti. Sempre in casa affronteremo anche Pesaro e Milano, che per questo campionato sono formazioni di tutto rispetto. Mi soffermerei anche sulla fine del girone di andata e l'inizio del ritorno, tra dicembre e gennaio. In quella fase di campionato ci saranno tanti turni infrasettimanali e tante gare da giocare in poco tempo. L'inizio del girone di ritorno, inoltre, ci vedrà subito opposti a squadre forti: Brindisi, Fortitudo, Rimini e la trasferta di Milano. Infine c'è una terza parte di stagione regolare, verso la fine del torneo lo scenario cambierà ancora, con partite dal peso specifico molto alto. Per noi sarà fondamentale iniziare forte e bene contro Vigevano, per questo cercheremo di lavorare al meglio durante la preparazione per arrivare pronti a questo appuntamento".

DATE E FORMULA

La squadra prima classificata al termine della fase di qualificazione sarà promossa in Serie A, per la stagione 2027/28.

Le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff.

Le squadre classificate dall'8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In.

Le squadre classificate al 14° e 15° posto disputeranno la Serie A2 2027/28.

Le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout.

La squadra classificata al 20° e ultimo posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale per la stagione 2027/28.

PLAY-IN

Le squadre classificate dall'8° al 13° posto saranno ammesse al Play-In e si incontreranno come di seguito:

Primo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione)

Gara A - 10^ vs 13^

Gara B - 11^ vs 12^

Secondo turno (gara unica in casa della squadra meglio classificata nella fase di qualificazione):

Gara C - 8^ vs vincente gara B - Determina l'8^ squadra nella griglia playoff

Gara D - 9^ vs vincente gara A - Determina la 9^ squadra nella griglia playoff

DATE

Primo turno - Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile

Secondo turno - Sabato 1° e domenica 2 maggio

NOTE - La scelta delle date verrà fatta in funzione della programmazione TV.

Le Società dovranno avere piena disponibilità dell'impianto di gioco.

PLAYOFF

Accederanno ai Playoff le squadre vincenti il Play-In e le squadre classificate dal 2° al 7° posto della fase di qualificazione, con i seguenti accoppiamenti.

LE DATE DEI PLAY-IN

Primo turno - Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile

Secondo turno - Sabato 1° e domenica 2 maggio

LE DATE DEI PLAYOFF

Quarti di Finale - Giovedì 6 e venerdì 7; sabato 8 e domenica 9; martedì 11 e mercoledì 12; giovedì 13 e venerdì 14; domenica 16 e lunedì 17 maggio

Semifinali - Mercoledì 19 e giovedì 20; venerdì 21 e sabato 22; lunedì 24 e martedì 25; mercoledì 26 e giovedì 27; sabato 29 e domenica 30 maggio

Finale - Domenica 6; martedì 8; venerdì 11; domenica 13; mercoledì 16 giugno

QUARTI DI FINALE

Serie 1 - 2^ vs 9^ (vincente Play-In D)

Serie 4 - 5^ vs 6^

Serie 3 - 4^ vs 7^

Serie 2 - 3^ vs 8^ (vincente Play-In C)

SEMIFINALI

Serie 5 - Vincente 1 vs vincente 4

Serie 6 - Vincente 2 vs vincente 3

FINALE

Vincente 5 vs vincente 6

Tutti i turni di Playoff si disputano al meglio delle 5 partite (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa).

La squadra vincente la Finale è promossa in Serie A, per la stagione 2027/28.

LE DATE DEI PLAYOUT

Primo turno - Domenica 2; martedì 4; venerdì 7; domenica 9; mercoledì 12 maggio

Secondo turno - Domenica 16; martedì 18; venerdì 21; domenica 23; mercoledì 26 maggio