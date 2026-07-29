Lavori Alto Calore: 4 comuni senz'acqua fino a venerdì nell'avellinese Rubinetti a secco: ecco dove

Quattro comuni irpini restano senza acqua tra oggi e venerdì per una serie di interventi sulla rete idrica disposti da Alto Calore Servizi S.p.A. Le sospensioni riguardano Grottaminarda, Ariano Irpino, Rotondi e Altavilla Irpina, con orari e motivazioni diverse: da una riparazione urgente a un collegamento di nuove condotte, fino a una ristrutturazione straordinaria della rete.

Orari e zone interessate dalle sospensioni

A Grottaminarda lo stop scatta oggi dalle 11.30 alle 16, in via Angelo Antonio Minichiello, per un intervento di riparazione urgente. Il disagio riguarda solo le utenze della via. Sempre oggi, ma nel pomeriggio, tocca ad Ariano Irpino. Dalle 17 alle 20 l'acqua mancherà in contrada Scarnecchia e in contrada Foresta, per un intervento tecnico in corso nella prima delle due zone. Domani, giovedì 30 luglio, sarà il turno di Rotondi. Il Comune resterà senza servizio dalle 7 alle 14, sull'intero territorio comunale, per il collegamento di nuove condotte in via Benedetto Croce e in via Bellini.

Venerdì 31 luglio la sospensione più estesa per numero di strade coinvolte: ad Altavilla Irpina, dalle 8 alle 14, salterà l'erogazione in via Capone, via Villani, via Luigi Vanni, piazza Fratelli Severini e nella zona delle Case Popolari. L'intervento fa parte di una ristrutturazione straordinaria della rete idrica del Comune.

Consigli e avvertenze ai cittadini

In tutti e quattro i casi vale lo stesso avvertimento: alla riapertura del flusso, l'acqua potrebbe uscire torbida per qualche minuto. Non è un problema di potabilità, ma Alto Calore consiglia comunque di far scorrere i rubinetti fino alla scomparsa dei residui prima di utilizzarla. Aggiornamenti e contatti utili. Gli aggiornamenti sulle singole sospensioni saranno pubblicati sul sito aziendale www.altocalore.it. Per le urgenze resta attivo il numero verde 800954430.